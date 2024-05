Une visite du château de Versailles pour des prisonniers attise la colère des policiers et des syndicats

Le 17 juin prochain, la prison de Toul, en Meurthe-et-Moselle, veut organiser une visite peu conventionnelle pour ses détenus : une sortie au château de Versailles. Entre 10 à 15 prisonniers sont concernés par ce projet. Ils seront encadrés par trois surveillants de l'administration pénitentiaire de la prison. Cet établissement accueille majoritairement des auteurs d'infractions à caractère sexuel, incarcérés pour une longue peine.

Des policiers inquiets de cette visite

Au programme de la journée, quatre heures de bus à l'aller, visite du château, pique-nique et balade dans les jardins, puis quatre heures de bus au retour. Pour certains membres de syndicats, le risque est trop élevé. "L'évaluation des risques, elle, se fait vraiment à l'emporte-pièce et notamment s'agissant des violences qui pourraient être commises contre les personnels. Et je pense que les collègues sont très dubitatifs vis-à-vis de l'utilisation de l'argent public qui en est fait. L'opinion publique attend qu'une peine privative de liberté et un certain caractère dissuasif", souligne Alain Bassuel délégué régional du syndicat UFAP justice.

D'autres interrogations persistent comme la question de l'encadrement des détenus sur place. Contactés par Europe 1, les policiers des Yvelines s'inquiètent déjà du nombre d'hommes mobilisés le jour de la visite.