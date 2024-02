Pascal Praud et vous - Mort de Robert Badinter : «Je suis orphelin pour la deuxième fois de ma vie», l'émotion d'Alain Jakubowicz

C'est sans doute l'un des plus illustres ministres de la Justice qui nous a quittés ce vendredi. Robert Badinter est décédé à l'âge de 95 ans, a confirmé une source proche de sa famille auprès d'Europe 1. Au cours de l'émission Pascal Praud et vous, l'avocat Me Alain Jakubowicz a tenu à partager son émotion, soulignant que l'ancien garde des Sceaux, artisan de l'abolition de la peine de mort en France en 1981, est mort un 9 février, le même jour que la rafle de Lyon de 1943 où son père avait été arrêté. "Je suis orphelin pour la deuxième fois de ma vie. Je n'ai pas de mots, pour dire ce que je perds, mais surtout ce que nous perdons, ce que le barreau perd", a-t-il déploré sur Europe 1.