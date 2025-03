Pascal Praud et vous - Mort de Nahel : le policier auteur du tir mortel «a peut-être sauvé la vie d'autres personnes», affirme un auditeur

Le parquet de Nanterre a requis un procès contre le policier auteur du tir mortel contre Nahel, en juin 2023, dont la mort avait provoqué une vague d'émeutes en France. Un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, partage son avis sur cette décision. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Plus d'un an et demi après la mort de Nahel, tué par un policier alors qu'il avait refusé d'obtempérer, le parquet de Nanterre a requis un procès contre l'auteur du tir mortel, et un non-lieu pour son collègue. Stéphane, auditeur d'Europe 1, partage son regard sur cette décision, et sur cette mort qui avait provoqué une vague d'émeutes en France. "Il a peut-être sauvé la vie d'autres personnes (...) Ce monsieur a eu affaire à quelqu'un qui ne respectait pas la loi, et qui aurait pu très bien tuer (...) Si on ne respecte pas la loi, on joue avec la mort", estime cet auditeur de l'émission Pascal Praud et vous.