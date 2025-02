Pascal Praud et vous - Mort de l'inventeur du Nutella : Laurent Mariotte donne sa recette pour se rapprocher du goût de la célèbre pâte à tartiner

L'inventeur du Nutella, Francesco Rivella, est mort à l'âge de 97 ans. Laurent Mariotte, animateur d'émissions de cuisine, donne dans l'émission "Pascal Praud et vous" - tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 - sa recette pour se rapprocher au mieux du goût de cette pâte à tartiner. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il a inventé la pâte à tartiner la plus célèbre du monde. L'Italien Franscesco Rivella, à qui l'on doit le Nutella, est mort à l'âge de 97 ans. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'animateur Laurent Mariotte, aux commandes de La Table des bons vivants tous les samedis sur Europe 1, énumère les ingrédients nécessaires pour réaliser sa recette qui imite le goût de cette célèbre pâte à tartiner, tout en rappelant le danger d'addiction à cause du gras et du sucre particulièrement présents...