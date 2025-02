Pascal Praud et vous - Meurtre de Louise : «Des affaires comme ça, ça vous percute toute votre carrière», souligne un syndicaliste policier

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, pour évoquer l'enquête sur la mort de Louise en Essonne, le secrétaire national de Police Unité Jean-Christophe Couvy met en avant les conséquences psychologiques de telles affaires. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

À l'image de l'enquête sur le meurtre de Louise en Essonne, les policiers peuvent être confrontés dans leur carrière à des affaires difficiles à vivre psychologiquement. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le secrétaire national de Police Unité Jean-Christophe Couvy, explique qu'un lien peut se créer entre victimes et policiers après de telles affaires. "J'ai des collègues qui ont gardé des liens. Quand vous avez un dossier comme ça, ça vous percute toute votre carrière et vous y pensez", raconte-t-il sur Europe 1.