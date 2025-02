Invitée de l'émission "Pascal Praud et vous", Lara Fatimi, avocate du cabinet de Montbrial, s'est indignée du choix vestimentaire de l'humoriste Merwane Benlazar, sur le plateau de "C à vous" vendredi dernier. Cette tenue est un "message fort", avait-elle commenté sur les réseaux. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Par cette séquence sur "C à vous", "j'estime qu'une étape importante a été franchie dans la conquête islamiste", a déclaré Lara Fatimi, faisant référence à la tenue vestimentaire de l'humoriste Merwane Benlazar, lors de sa première chronique dans "C à vous", vendredi dernier. "Un look salafiste", avait commenté l'avocate sur X.

"Il a choisi d'envoyer un message fort"

"Nous avons quelqu'un qui choisit de se présenter avec des signes vestimentaires qui ont tout d'une tenue salafiste", évoque Lara Fatimi à propos de Merwane Benlazar.

Selon elle, il le fait délibérément, "parce que c'est une séquence télévisée". Intervenant également sur France Inter comme chroniqueur, l'humoriste n'aborde pas la même tenue, fait-elle remarquer. "Donc il a choisi d'envoyer un message fort" sur une chaîne télévisée du service public à une heure de grande écoute, déplore-t-elle.

Elle fait, par ailleurs, part de son inquiétude, "parce que c'est une mécanique bien huilée", mentionnant deux étapes : la "provocation", puis la "victimisation". "Il se défend désormais en expliquant qu'on l'attaque parce qu'il porte un bonnet et une barbe", conclut-elle.