Islamisme à l'école : «C'est une guerre» que nous menons, estime Thibault de Montbrial

La condamnation a fait polémique. Un homme de 27 ans a été condamné ce mois-ci à 600 euros d'amende et à un stage de citoyenneté pour avoir menacé de mort sur les réseaux sociaux le proviseur de l'établissement Maurice Ravel à Paris. À l'origine de ces menaces : une altercation entre le proviseur et une élève refusant d'enlever son voile dans l'enceinte de l'établissement.

Une altercation qui a largement circulé sur les réseaux sociaux avec parfois, des menaces de mort à l'encontre de cet homme proche de la retraite. Ce dernier a d'ailleurs quitté ses fonctions et dit désormais craindre perpétuellement pour sa sécurité. Alors, la condamnation du jeune homme ayant profané des menaces a été jugée particulièrement légère face à la gravité des faits, le tout en plein procès sur l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'Histoire-géographie décapité par un islamiste après avoir montré des caricatures à ses élèves pendant un de ses cours.

Multiplication des incidents

"Le dévoiement de l'autorité de l'État amène à des faiblesses qui sont exploitées par deux grands courants : l'islamisme et le narcotrafic et le crime organisé. L'islamisme, c'est une idéologie mortifère qui se développe sur la base d'une immigration dont nous avons complètement perdu le contrôle, qui est majoritairement arabo-musulmane et dont une fraction, est manipulée par les salafistes et les Frères musulmans pour dans une logique de stratégie de conquête islamiste", explique sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1/ CNews/ Les Echos, Thibault de Montbrial.

Objectif pour les islamistes, poursuit-il : "Multiplier les petits incidents, les petits coups de boutoir pour que les géants que sont nos démocraties finissent par s'épuiser, par saigner et par s'effondrer d'un coup. C'est exactement ce qui est en train de se passer", s'alarme-t-il.

"On a dépassé de très loin le moment des incantations et des soutiens. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Car c'est une guerre" qu'on mène face à l'islamisme, conclut-il.