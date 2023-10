Pascal Praud et vous - Manque de recrues dans l'armée : «La jeunesse n’a plus le sentiment d’appartenance à la France»

Le service militaire n’existe plus depuis 27 ans. C’est le président Jacques Chirac qui avait pris cette décision lors d’un entretien télévisé, en 1996, où il annonçait vouloir professionnaliser l’armée française. Pour Pierre, un auditeur de l’émission Pascal Praud et vous, qui est militaire au sein de l’armée de terre depuis 20 ans, remettre le service militaire au goût du jour serait une bonne chance pour la jeunesse française. "La jeunesse n’a plus le sentiment d’appartenance à la France", déplore-t-il au micro de Pascal Praud.