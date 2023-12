Pascal Praud et vous - Manon Aubry, GIGN, polémique sur la station Serge-Gainsbourg... Le best-of de la semaine du 11 décembre

La députée européenne Manon Aubry était la première invitée de la semaine, lundi 11 décembre, de l'émission Pascal Praud et vous. L'élue de La France insoumise a répondu aux questions des auditeurs d'Europe 1, notamment sur la position de son parti de ne pas qualifier le Hamas d'organisation "terroriste" dans le cadre du conflit avec Israël. Ces derniers jours, les auditeurs ont aussi donné leur avis sur des sujets de société, comme le nom de la future station Serge-Gainsbourg au cœur d'une pétition, et la question de la fin de vie. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : Manon Aubry explique pourquoi LFI ne qualifie pas le Hamas d'organisation "terroriste"

Invitée de l'émission lundi, l'eurodéputée de La France insoumise Manon Aubry a répondu à une question d'un auditeur, Charlie, qui dénonçait le fait que son parti ne qualifie pas le Hamas d'organisation "terroriste". "Notre position, c'est celle d'avoir condamné immédiatement et avec beaucoup de fermeté les attaques du Hamas, qui sont abjectes (...) mais je ne supporte pas le deux poids deux mesures", a-t-elle notamment déclaré sur Europe 1.

Mardi : le candidat idéal pour intégrer le GIGN, selon son patron

Le général Ghislain Réty, patron du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) depuis 2020, et le général Thierry Orosco, ancien commandant du groupe entre 2011 et 2014, ont évoqué au micro de Pascal Praud les contours du profil type recherché, alors que le GIGN reçoit 300 candidatures par an pour une quinzaine de places disponibles.

Mercredi : "On vit dans une époque de débiles, on ne peut plus rien faire", fustige un auditeur

Invité à réagir sur la polémique autour de la future station de métro Serge-Gainsbourg, aux Lilas près de Paris, un auditeur d'Europe 1 a fustigé la création d'une pétition pour empêcher que cette station prenne ce nom. "Pour moi, aujourd'hui, on vit dans une époque de débiles où on ne peut plus rien dire, plus rien faire", a-t-il lâché dans l'émission.

Jeudi : une association favorable à l'euthanasie regrette le retard pris par la France

Alors que les premiers éléments autour du projet de loi sur la fin de vie étaient dévoilés cette semaine, Jonathan Denis, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) a pointé du doigt le retard de la France sur ses voisins européens. "Cela fait 20 ans que certains pays ont avancé, et nous, on est encore à attendre quelque chose du président de la République", a-t-il soufflé sur Europe 1.

Vendredi : quand Chantal Goya appelle Jean-Jacques Debout en direct

Invité de l'émission vendredi, l'auteur-compositeur Jean-Jacques Debout a répondu aux questions de Pascal Praud et des auditeurs, et notamment de sa femme, Chantal Goya. Les deux artistes incontournables du répertoire musical français ont évoqué leur vie personnelle, quelque peu particulière...