Une future station de métro aux Lilas, près de Paris, se trouve en pleine polémique. Celle-ci doit prendre le nom de Serge-Gainsbourg au printemps prochain, mais une pétition qui a recueilli près de 4.000 signatures, demande le retrait de ce nom car ses auteurs accusent le chanteur décédé en 1991 de "violences envers des femmes et de tendances pédocriminelles voire incestueuses". Cette polémique fait bondir Grégory, auditeur de Pascal Praud et vous : "Je trouve ça scandaleux qu'on puisse empêcher qu'une station de métro s'appelle Serge-Gainsbourg (...). Pour moi, aujourd'hui, on vit dans une époque de débiles où on ne peut plus rien dire, plus rien faire", lâche-t-il sur Europe 1.