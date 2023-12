Pascal Praud et vous - Quel est le profil type pour intégrer le GIGN ? Les explications du patron et d'un ex-patron de l'unité d'élite

C'est une unité d'élite qui fait rêver bon nombre de Français : le GIGN. Le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale intervient dans des situations "à risque", comme les prises d'otage ou les situations impliquant des forcenés. Dans l'émission Pascal Praud et vous mardi, le général Ghislain Réty, patron du GIGN depuis 2020, et le général Thierry Orosco, ancien commandant du groupe d'intervention entre 2011 et 2014, évoquent le recrutement au sein de l'unité d'élite - plus de 300 candidats pour une quinzaine de places -, et dressent le portrait-robot du candidat parfait au micro d'Europe 1.