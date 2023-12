Pascal Praud et vous - Pourquoi La France insoumise ne qualifie pas le Hamas de «terroriste» ? La réponse de Manon Aubry

Le conflit entre le Hamas et Israël se poursuit, 66 jours après les attaques sanglantes du groupe terroriste dans le territoire israélien. Dans ce contexte, les élus de La France insoumise refuse toujours de qualifier ce mouvement de "terroriste". Invitée de l'émission Pascal Praud et vous lundi, la députée européenne LFI Manon Aubry a expliqué à un auditeur d'Europe 1 pourquoi le parti n'utilise pas cet adjectif. "Notre position, c'est celle d'avoir condamné immédiatement et avec beaucoup de fermeté les attaques du Hamas, qui sont abjectes (...) mais je ne supporte pas le deux poids deux mesures. Je n'accepte pas que derrière, ça donne un blanc-seing à Israël pour décimer une population comme ils le font", a-t-elle affirmé au micro d'Europe 1.