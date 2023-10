Jean-Luc Mélenchon tente d'expliquer pourquoi LFI ne qualifie pas le Hamas «d'organisation terroriste»

Jean-Luc Mélenchon sort du bois. Mercredi, lors d'une conférence à Bordeaux, le leader de La France insoumise s'est exprimé sur le conflit qui oppose Israël au Hamas. Une prise de parole qui survient alors que la formation de la gauche radicale est empêtrée dans une polémique pour avoir refusé de qualifier le Hamas d'organisation "terroriste".

"Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux"

"On dit 'vous n'avez pas condamné', bien sûr que si ! Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux. Alors, on me dit 'vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste', j'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche, pourquoi ? Demandez-vous pourquoi ? Bande de phraseurs, d'occupants de plateaux à perte de vue, de commentateurs de votre nombril, pourquoi ? Parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international", s'est-il emporté.

"Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisation terroriste sont Al-Qaïda et Daech ! Point final", a conclu Jean-Luc Mélenchon à Bordeaux.

Mélenchon ne convainc pas la gauche

Des justifications qui n'ont pas vraiment convaincu à gauche. Le patron du PS Olivier Faure a estimé que la position de LFI sur le Hamas aura "de lourdes conséquences" sur l'avenir de la Nupes. C'est déjà le cas pour le parti Génération Écologie qui annonce son retrait de la Nupes tant que Jean-Luc Mélenchon en restera membre.