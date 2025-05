Alors que les services de renseignement alertent sur l'influence des Frères musulmans en France, l'avocat Jean-Yves Le Borgne explique dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, qu'interdire le voile dans l'espace public pourrait se révéler contre-productif. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Faut-il interdire le voile dans la rue, et plus généralement l'espace public, pour lutter contre l'entrisme islamique ? Invité de l'émission Pascal Praud et vous, l'avocat Jean-Yves Le Borgne répond à un auditeur d'Europe 1 favorable à cette idée. S'il considère que le voile est "une sorte de drapeau islamiste", "prendre des mesures d'interdiction pourrait avoir un effet inverse. C'est-à-dire, faire de celles qui seraient interdites de porter le voile, des héroïnes, des combattantes", prévient-il, alors que les services de renseignement alertent sur l'influence des Frères musulmans en France.