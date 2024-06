Pascal Praud et vous - Législatives 2024, antisémitisme, Afida Turner... Les moments forts de la semaine du 17 juin

La campagne des élections législatives s'accélère, alors que le premier tour doit se tenir le dimanche 30 juin. Tout au long de la semaine, les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ont pu réagir à l'actualité politique dense, entre les déclarations de différentes personnalités, les prises de parole des joueurs de l'équipe de France de foot ou encore les appels à aller voter pour tel ou tel camp. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : une auditrice en a "ras-le-bol des donneurs de leçons", en référence aux déclarations de Kylian Mbappé sur les législatives

Le week-end dernier, les joueurs de l'équipe de France Marcus Thuram, puis Kylian Mbappé, ont tous les deux pris position sur les élections, en appelant à ne pas voter pour les extrêmes (Marcus Thuram appelant spécifiquement à faire barrage au RN). Béatrice, auditrice d'Europe 1, a expliqué en avoir "ras-le-bol des donneurs de leçons condescendants".

Mardi : l'hommage de Didier Barbelivien à Anouk Aimée

En plein cœur de cette actualité politique, l'actrice française Anouk Aimée s'est éteinte mardi à l'âge de 92 ans. Didier Barbelivien, aux commandes du rendez-vous Dis-moi ce que tu chantes le dimanche sur Europe 1, lui a rendu hommage. "Je connaissais Anouk pour l'avoir rencontrée plusieurs fois, avec Claude (Lelouch). Ce sont des gens, on n'osait même pas leur dire qu'on les aimait, tellement ils étaient près de nous", a-t-il confié.

Mercredi : "J'ai des amis (de confession juive) qui vont partir définitivement de la France", relate une auditrice

À Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, une jeune fille de 12 ans de confession juive a subi un viol et des violences. Un événement dramatique qui a choqué Laurence, auditrice d'Europe 1, qui relate que certains de ses proches également de confession juive songent à quitter le pays à cause de l'antisémitisme. "Dans mon cercle d'amis, j'en ai qui partent prochainement, définitivement, de la France au vu de ce qui se passe depuis le 7 octobre", jour des attaques du Hamas en Israël, a-t-elle affirmé.

Jeudi : une auditrice d'origine corse et de confession juive se dit prête à prendre "le maquis", face à l'antisémitisme

Souhaitant également réagir au drame de Courbevoie, Françoise, auditrice originaire de la Corse et de confession juive, a alerté sur l'antisémitisme en France. "Soit je prends le maquis, soit je me casse en Israël. La France ne me protège plus, elle ne protège pas mon fils, elle ne protège plus ma famille [...] Ce n'est plus une question de théorie, c'est une question de survie", a-t-elle mis en garde sur Europe 1.

Vendredi : "Jordan Bardella s'est trompé stratégiquement", selon un auditeur de gauche

Auditeur régulier de l'émission Pascal Praud et vous, Aliou, qui a une sensibilité politique de gauche, a remis en cause les récentes déclarations de Jordan Bardella, le patron du RN qui prétend à la fonction de Premier ministre en cas de victoire aux législatives. "Jordan Bardella s'est trompé stratégiquement parlant, le fait de reculer. Il aurait dû donner l'estocade finale. Ils n'iront pas au-dessus de 30-31%", expose-t-il.

Bonus : Afida Turner prend le contrôle d'Europe 1 et chante ses plus grands tubes !

Pour terminer la semaine en beauté, Pascal Praud a reçu la chanteuse Afida Turner qui a repris ses plus grands tubes, pour le bonheur de ses fans et de toute l'équipe de l'émission.