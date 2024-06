Pascal Praud et vous - Antisémitisme : «Soit je prends le maquis, soit je me casse en Israël [...] C'est une question de survie»

Françoise, auditrice d'Europe 1 de confession juive et d'origine corse, a réagi dans l'émission Pascal Praud et vous jeudi, quelques jours après le viol d'une jeune fille juive âgée de 12 ans à Courbevoie. Elle dénonce un antisémitisme grandissant en France, et s'interroge sur un possible départ, à l'image des amis de Laurence qui songent également à quitter le pays. "Soit je prends le maquis, soit je me casse en Israël. La France ne me protège plus, elle ne protège pas mon fils, elle ne protège plus ma famille [...] Ce n'est plus une question de théorie, c'est une question de survie", alerte-t-elle sur Europe 1.