Pascal Praud et vous - Antisémitisme : «J'ai des amis (de confession juive) qui vont partir définitivement de la France», relate une auditrice

Le choc et l'indignation règnent à Courbevoie. Mardi, une jeune fille de 12 ans de confession juive a été violée et a subi des violences antisémites de la part d'au moins deux adolescents, mis en examen dans la soirée. Un événement dramatique qui scandalise Laurence, auditrice d'Europe 1 résidant à proximité de Courbevoie, et qui explique dans l'émission Pascal Praud et vous que certains de ses proches également de confession juive envisagent de partir.

"Dans mon cercle d'amis, j'en ai qui partent prochainement, définitivement, de la France au vu de ce qui se passe depuis le 7 octobre", jour des attaques du Hamas en Israël, affirme-t-elle. "Certains nous disent que 'nos valises sont prêtes dans le cas où on est voué à partir, surtout vu les élections (législatives). Si LFI passe, on est prêt à partir parce qu'on n'aura plus de place en France'", relate l'auditrice d'Europe 1.