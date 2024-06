Avec 35% d'intentions de vote selon le dernier sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews et le JDD, le Rassemblement national parait être en bonne posture pour gagner le plus de sièges aux élections législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet prochains. Toutefois, selon Aliou, auditeur régulier de l'émission Pascal Praud et vous et qui a une sensibilité de gauche, "Jordan Bardella s'est trompé stratégiquement parlant, le fait de reculer. Il aurait dû donner l'estocade finale. Ils n'iront pas au-dessus de 30-31%". L'auditeur ne voit donc pas le RN obtenir la majorité absolue à l'Assemblée.