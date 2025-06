Pascal Praud et vous - L'adolescent qui a tué une surveillante à Nogent : «était indétectable», selon Reda Belhaj

L'adolescent de 14 ans qui a tué la surveillante de son collège à Nogent n'a exprimé aucun regret, selon le procureur de la République. Un jeune garçon qui n'était pas connu des services de police, qui n'était pas sur les réseaux sociaux. Un adolescent qui était "indétectable", selon Reda Belhaj, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France.

À Nogent, on tente toujours de comprendre ce qui a pu pousser ce jeune adolescent de 14 ans a tué, à coups de couteau, une surveillante de son collège. Un jeune garçon dont le profil n'est pas habituel dans ce genre de cas : il n'a pas regardé de vidéos le poussant à l'acte, n'est pas sur les réseaux sociaux et est issu d'une famille sans histoire.

"On doit créer un électrochoc"

Dans Pascal Praud et vous, sur Europe 1, Reda Belhaj, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, déclare que "depuis deux jours, on essaie d'expliquer ce qui est inexplicable. Il était indétectable, honnêtement". De plus, le jeune homme est passé à l'acte devant des gendarmes, "il savait qu'il se ferait interpeller".

Selon lui, il faut désormais "s'attaquer sur tous les fronts". Reda Belhaj déclare qu'il faudrait "plus de prévention dans tous les établissements de France, on doit créer un électrochoc. Dans cette jeunesse, la notion de violence existe, mais je ne sais pas à quel degré et c'est ça qui m'inquiète".