Pascal Praud et vous - Journée mondiale sans téléphone : Éric n'a plus de portable depuis 2008

En cette journée mondiale sans téléphone, le décrochage peut sembler difficile. Mais pour Éric, auditeur de Pascal Praud et vous ceci n'a rien d'un défi étant donné qu'il n'en a plus depuis 17 ans.

Ce jeudi est organisé la Journée mondiale sans téléphone. Un défi pour certains, un jeu d'enfant pour d'autres, comme pour Éric qui n'a plus de portable depuis 17 ans. Il confie effectivement au micro de Pascal Praud qu'"en 2008, je n'en avais plus besoin" "J'ai donc posé mon portable, j'ai résilié l'abonnement, j'en ai plus". Un cas de figure pour le moins rare dans une société où il y a toujours plus "d'injonctions à être connecté", comme l'expliquait la psychologue Karine Le Deuss dans l'émission.