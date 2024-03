Pascal Praud et vous - IVG dans la Constitution, polémique sur l'affiche des JO, Macha Méril... Le best-of de la semaine du 4 mars

Cette première semaine du mois de mars a été marquée par l'inscription, dans la Constitution française, de la liberté de recourir à l'IVG, et s'est concrétisée par la cérémonie du scellement vendredi. Une actualité riche sur laquelle les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous sont revenus. Ils ont aussi évoqué la polémique sur l'affiche des JO de Paris 2024, ou encore le narcotrafic à Marseille. Par ailleurs, l'actrice Macha Méril, les chanteurs Patrick Hernandez et Phil Barney, sont également passés dans l'émission. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : l'inscription de l'IVG dans la Constitution "ne règlera pas le problème de l'accès"

En début de semaine, les députés et les sénateurs réunis en Congrès à Versailles ont approuvé l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Quelques heures avant, sur Europe 1, un gynécologue obstétricien a estimé que cette inscription était davantage symbolique, car cela "ne règlera pas le problème de l'accès" à l'interruption volontaire de grossesse en France.

Réécoutez l'extrait :

Mardi : "Un scandale de renier notre histoire", s'insurge un auditeur vis-à-vis de l'affiche des Jeux

L'affiche des Jeux olympiques de Paris 2024 a été dévoilée lundi soir, et beaucoup font remarquer l'absence d'éléments symboliques, comme la croix sur le dôme des Invalides. Une omission qui révolte Jean-Pierre : "On est dans un pays chrétien. C'est un scandale de renier notre histoire quand on sait ce que représentent ce dôme et les Invalides, tous ces hommes qui se sont battus pour notre pays".

Réécoutez l'extrait :

Mercredi : pour Macha Méril, "Poutine va payer très cher" l'affaire Navalny

L'actrice d'origine russe Macha Méril était l'invitée de Pascal Praud mercredi. La comédienne qui a tourné dans de nombreux films de la Nouvelle Vague a dénoncé le rôle du président Vladimir Poutine sur la mort de l'opposant Alexeï Navalny. "Poutine a fait une très grande bêtise. Cette histoire Navalny, il va la payer très cher parce que je crois que les peuples n'aiment pas qu'on s'en prenne à quelqu'un sans défense. C'est ça qui va le ruiner", a-t-elle affirmé sur Europe 1.

Réécoutez l'extrait :

Jeudi : narcotrafic à Marseille, "la situation est hors de contrôle" selon une avocate

En parallèle d'une commission sénatoriale, qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur du narcotrafic à Marseille, Karima Meziene, avocate et sœur d'une victime d'un règlement de comptes en 2016, a évoqué "une situation hors de contrôle" dans la cité phocéenne.

Réécoutez l'extrait :

Vendredi : le pilote du MH370 aurait-il voulu se suicider ? La thèse de ce commandant de bord

Ce 8 mars, outre la journée internationale des droits des femmes, cela faisait dix ans jour pour jour que le vol MH370 disparaissait avec 239 passagers à son bord. L'ancien commandant de bord Patrick Blelly, auteur d'un livre sur le sujet, a expliqué pourquoi selon lui, la thèse d'un suicide du pilote est la plus probable aujourd'hui.

Réécoutez l'extrait :

Bonus : Patrick Hernandez évoque des années 1980 "tout sauf drôles"

Patrick Hernandez et Phil Barney, incontournables de la tournée "Star 80", sont intervenus dans l'émission ce vendredi, et ont évoqué cette fameuse décennie 1980. Pour Patrick Hernandez, ces années étaient "tout sauf drôles" en référence à l'actualité tendue. "Je pense que la musique qu'on a fait à cette époque-là était une manière de se raccrocher à des choses très gaies parce que la période ne l'était pas", a-t-il exposé au micro de Pascal Praud.