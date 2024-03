Pascal Praud et vous - Narcotrafic à Marseille : «La situation est hors de contrôle aujourd'hui», dénonce une avocate

À Marseille, le narcotrafic s'est renforcé depuis trois ans selon Rudy Manna, porte-parole d'Alliance Police. Un constat que partage Karima Meziene, avocate et sœur d'une victime d'un règlement de comptes en 2016. Dans l'émission Pascal Praud et vous, celle qui est également membre du collectif des familles de victimes d'assassinats à Marseille parle d'une situation qui "s'aggrave durement". "La situation est telle que, parce que des narcotrafiquants n'ont pas eu de réponse pénale et de sanctions, il y a un sentiment de surpuissance de leur part, et la situation devient hors de contrôle aujourd'hui", affirme Karima Meziene.