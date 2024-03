EN DIRECT - IVG dans la Constitution : La France, «pionnière», patrie des «droits de la femme», salue Gabriel Attal

Une journée historique. Ce lundi 4 mars, la France devrait, sauf improbable retournement de situation, devenir le premier pays du monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution. Le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent en congrès à Versailles pour entériner cette révision constitutionnelle. Le Premier ministre Gabriel Attal prononcera un discours pour représenter l’exécutif, car les textes interdisent au président Emmanuel Macron d'être présent lors d'une révision constitutionnelle. Suivez la cérémonie en direct.

Les principales informations : Le Congrès se réunit à Versailles ce lundi pour entériner l'inscription à l'IVG dans la Constitution

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, première femme à présider un Congrès, a ouvert la séance par une prise de parole

Gabriel Attal a lui aussi prononcé un discours

Gabriel Attal prend la parole

"Nous avons une dette morale" envers toutes les femmes qui ont "souffert dans leur chair" d'avortements illégaux, a déclaré Gabriel Attal, en ouvrant les débats du Congrès visant à inscrire dans la Constitution la liberté de recourir à l'avortement.

Le Premier ministre a salué une "étape fondamentale" qui "restera dans l'Histoire", rappelant la longue marche des militantes pour garantir le droit à l'avortement. Gabriel Attal était arrivé à Versailles accompagné du fils de Simone Veil, Jean. "Nous donnons une deuxième victoire à Simone Veil et à toutes celles qui ont ouvert la voie", a-t-il salué, près de 50 ans après l'adoption de la loi sur la légalisation de l'avortement en France.

Par cette révision constitutionnelle, la France sera "pionnière", "fidèle à son héritage" de "pays phare de l'humanité", et de "patrie des droits de l'homme et aussi et surtout des droits de la femme", a salué le chef du gouvernement depuis la tribune.

Yaël Braun-Pivet ouvre les débats, première femme à présider un Congrès

Yaël-Braun Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a ouvert lundi à Versailles les débats du Congrès pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution.

La France est "à l'avant-garde, elle est à sa place", a salué Yaël Braun-Pivet, soulignant être la première femme de l'Histoire à présider un Congrès, la réunion des sénateurs et députés. "Aux femmes de France, nous disons que nous ne reculerons jamais. Aux femmes du monde, nous disons que nous les soutiendrons et que nous avancerons toujours a leurs côtés", a-t-elle lancé.

La tour Eiffel aura un "scintillement spécial" au moment du vote du Congrès

Un message sera projeté sur la tour Eiffel, avec un "scintillement spécial", au moment du vote par le Parlement réuni en Congrès de l'inscription de l'IVG dans la Constitution lundi en fin d'après-midi, a indiqué la société d'exploitation du monument parisien.

"Un message spécifique sera projeté sur la Tour avec scintillement spécial à 18h30, heure du vote" de cette inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), une première mondiale, avant une "poursuite de la projection avec scintillement habituel", c'est-à-dire "toutes les cinq premières minutes de chaque heure", a indiqué la Société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete), interrogée par l'AFP.

Gabriel Attal arrive avec le fils de Simone Veil

Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé à Versailles, accompagné du fils de Simone Veil, Jean, quelques minutes avant l'ouverture d'un Congrès historique visant à inscrire la "liberté garantie" de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Il y a près de 50 ans, Simone Veil faisait adopter la loi sur la légalisation de l'avortement en France.

Le Congrès est ouvert à 15h30 par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, avant un discours du chef du gouvernement et des représentants des différents groupes parlementaires.

Tout ce qu'il faut savoir sur le rendez-vous historique

Transportés depuis Paris vers Versailles par une quinzaine de bus, les 925 parlementaires prendront place dans l’hémicycle du château de Versailles à 15h30. Les députés et sénateurs siègeront par ordre alphabétique et non par groupe politique. Tout ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous historique est à lire dans cet article.