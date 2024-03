Pascal Praud et vous - Affiche des JO sans la croix sur les Invalides : «C'est un scandale de renier notre histoire», fustige un auditeur

Les fins connaisseurs des monuments parisiens s'apercevront très vite de l'absence d'un élément sur l'affiche des Jeux olympiques de Paris 2024, dévoilée ce lundi. Sur le dessin, l'hôtel des Invalides est représenté sans sa croix sur son dôme, ce qui révolte Pascal Praud et, également, Jean-Pierre, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous. "On est dans un pays chrétien. C'est un scandale de renier notre histoire quand on sait ce que représentent ce dôme et les Invalides, tous ces hommes qui se sont battus pour notre pays", critique cet auditeur d'Europe 1.