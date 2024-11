Pascal Praud et vous - Grève SNCF, procès de Marine Le Pen, France-Israël... Les moments forts de la semaine du 11 novembre

C'est avec les commémorations du 11 novembre que l'émission Pascal Praud et vous a démarré la semaine. Une semaine riche en actualités, avec notamment le procès de Marine Le Pen et les réquisitions qui ont fait réagir les auditeurs d'Europe 1 et les invités. La préparation d'un futur mouvement de grève à la SNCF, l'annonce de Laurent Wauquiez sur les retraites ou encore le match sous haute sécurité entre la France et Israël ont également fait la Une ces derniers jours. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : "La concurrence n'a jamais apporté de plus" dans le secteur ferroviaire, selon un syndicaliste

Les syndicats de la SNCF appellent à une grève à partir du 11 décembre pour protester contre le démantèlement de Fret SNCF. Fabrice Charrière, secrétaire général UNSA-Ferroviaire, estime que "la concurrence n'a jamais apporté de plus" dans le secteur ferroviaire, s'appuyant sur l'exemple du Royaume-Uni.

Réécoutez l'extrait :

Mardi : le montant que vont toucher les retraités en 2025

Le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, a indiqué que les retraites seraient revalorisées pour 2025. L'économiste Philippe Crevel, invité de l'émission, fait le point sur les retraités concernés et sur ce qu'ils devraient toucher l'année prochaine.

Réécoutez l'extrait :

Mercredi : "Mes proches sont frileux et inquiets", confie un spectateur avant France-Israël

Le match France-Israël au Stade de France s'est déroulé jeudi soir sous une haute sécurité. La veille, un jeune spectateur de confession juive a confié la frilosité et l'inquiétude de ses proches quant à sa venue au stade. Tout s'est finalement bien passé pour lui, comme il l'a relaté vendredi au micro d'Europe 1.

Réécoutez l'extrait :

Jeudi : Gilbert Collard dénonce "le chef d'œuvre de langue de bois" de Didier Migaud sur le procès de Marine Le Pen

Invité de la matinale d'Europe 1 jeudi, au lendemain des réquisitions contre Marine Le Pen, le ministre de la Justice Didier Migaud n'a pas voulu commenter la déclaration de la procureure, affirmant que "ça lui ferait mal" de demander la relaxe pour un autre prévenu du procès des assistants du RN. "Un chef d'œuvre de langue de bois" pour Gilbert Collard, avocat et ancien député du RN.

Réécoutez l'extrait :

Vendredi : "Le trouble à l'ordre public, ce sont ces réquisitions" contre Marine Le Pen, pour Philippe Ballard

Porte-parole du Rassemblement national et député de l'Oise, Philippe Ballard a réagi aux réquisitions contre Marine Le Pen, et à la phrase de la magistrate qui a expliqué qu'il existait un risque de "trouble à l'ordre public" en cas d'absence de peine. "Le trouble à l'ordre public, ce sont ces réquisitions", a-t-il dénoncé.

Réécoutez l'extrait :

Bonus : les gladiateurs étaient "gras", explique Virginie Girod

À l'occasion de la sortie du film Gladiator II mercredi, l'historienne Virginie Girod est revenue sur ces combattants qui, en réalité, n'étaient pas archi-musclés, mais "gras". Cela leur permettait d'"amortir le fracas des armes".