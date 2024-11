Pascal Praud et vous - Démantèlement de Fret SNCF : «La concurrence n'a jamais apporté de plus», estime un syndicaliste

Le démantèlement de Fret SNCF en deux sociétés distinctes ne passe pas pour les syndicats du groupe ferroviaire, qui appellent à une grève illimitée à partir du 11 décembre prochain. Invité de l'émission Pascal Praud et vous, Fabrice Charrière, secrétaire général UNSA-Ferroviaire, met en lumière la non-efficacité, dit-il, d'une ouverture du secteur à la concurrence. "De toute façon, la concurrence n'a jamais apporté de plus. Au Royaume-Uni, ça fait plus de 31 ans et ils reviennent en arrière. Ils sont en train de nationaliser et ça va faire une économie sur les billets de 18%", avance-t-il.