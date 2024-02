Pascal Praud et vous - Grève SNCF : «Dans quel monde vivent-ils ?», échange tendu entre une auditrice et un syndicaliste CGT-Cheminots

Les concessions faites par la direction de la SNCF ne conviennent pas entièrement les contrôleurs de train : ils menacent de faire grève le week-end du 16 au 18 février, qui concerne deux zones de vacances scolaires. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Axel Persson, secrétaire général CGT-Cheminots de Trappes et Rambouillet qui soutient ces revendications salariales, et Annick, une auditrice remontée contre ces mouvements de grève, ont débattu dans un échange quelque peu tendu. "Je suis offusquée ! Dans quel monde vivent-ils ces gens-là ?", a lancé l'auditrice d'Europe 1, tandis que le syndicaliste, également conducteur de train, a évoqué les profits réalisés par le groupe ferroviaire en 2023.