Pascal Praud et vous - Feux tricolores, vitesse... Respectez-vous le code de la route ? Deux auditeurs s'opposent

Après neuf mois de baisse de la mortalité sur les routes de France, en septembre dernier, la Sécurité routière a calculé une hausse de 9% de cette mortalité par rapport au même mois de l'année précédente, avec 267 personnes tuées. Des accidents qui peuvent être la conséquence d'un non-respect du code de la route, entre vitesse excessive et priorité oubliée. Dans un baromètre de Vinci Autoroutes, 67% des automobilistes reconnaissent par exemple être déjà passés au feu orange ou rouge, et 13% des conducteurs ont déjà stationné sur une piste cyclable.

Ce jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous, Annick et François, deux auditeurs d'Europe 1, ont débattu sur le respect du code de la route. La première indique prendre des "libertés" avec les règles, reconnaissant brûler des feux rouges en ville. Le second, plus prudent, rappelle le danger que cela représente, comparant le passage à un feu rouge à une "roulette russe".