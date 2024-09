Pascal Praud et vous - Faut-il augmenter les impôts ? «Réduisons déjà la dépense publique plutôt que de s'attaquer aux Français», dit une auditrice

Alors que les consultations vont bon train pour nommer un gouvernement, le Premier ministre Michel Barnier a déclaré ne pas s'interdire "une plus grande justice fiscale" pour redresser les comptes de la France, sous-entendu une possible augmentation d'impôts. Sandrine, auditrice d'Europe 1, estime dans l'émission Pascal Praud et vous que l'État devrait plutôt réduire la voilure. "Réduisons la dépense publique plutôt que de s'attaquer aux Français", a-t-elle lancé, en ayant dans le viseur le Conseil économique social et environnemental (Cese) ou encore les Agences régionales de santé (ARS).