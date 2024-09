«Michel Barnier m'a dit qu'il augmentera les impôts», annonce Gérald Darmanin, Matignon dément

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, a lancé une grenade qui a eu l'effet d'une bombe. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur démissionnaire s'est confié devant les 97 députés du groupe Ensemble pour la République, réunis dans une salle de l'Assemblée nationale. "Michel Barnier m'a dit pendant notre entretien qu'il augmentera les impôts", a-t-il annoncé.

Mais de son côté, Matignon dément. "Les rumeurs sur la fiscalité sont de pures spéculations. Le Premier ministre analyse la situation budgétaire et aucune option n’est aujourd'hui arrêtée", affirme rue de Varenne. L'entourage du Premier ministre rappelle aussi qu'à ce stade, rien n'est acté et que la seule orientation de Michel Barnier est de ne pas s'interdire d'aller dans le sens d'une plus grande justice fiscale.

Une stratégie de Darmanin ?

Toujours est-il que la sortie de Gérald Darmanin ne passe pas inaperçue. Le ministre connaît sa potentielle déflagration sur des parlementaires macronistes majoritairement hostiles au nouveau Premier ministre et contre toute idée de hausse d'impôts.

"Il a raison. On n'est pas traités comme il faut. Il faut mettre les choses au clair", peste un député. "Darmanin était un ministre loyal. Là, c'est un avant-goût de ce qu'il sera au Parlement", lâche un autre. Et c'est ici le sens de cette fuite : attaquer Michel Barnier et affaiblir les Républicains qui avaient érigé en lignes rouges de leur pacte législatif de ne pas toucher aux impôts. Comme une stratégie de "bordelisation" avant même que les nouveaux ministres soient nommés.

"Bon courage maintenant pour les augmenter", s'amuse un conseiller. Face à ces rumeurs, Matignon conclut : "Le Premier Ministre aura l'occasion de s'exprimer lors de la DPG (déclaration de politique générale Ndlr). Le ou les ministres en charge, une fois le gouvernement formé, auront l'occasion de présenter les choix faits dans le cadre du PLF".