Pascal Praud et vous - Entrisme islamiste : «Les principes républicains sont bafoués à l'école», affirme l'ancien professeur Didier Lemaire

Invité de l'émission "Pascal Praud et vous" - tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 - après la publication d'un rapport gouvernemental sur les Frères musulmans, l'ancien professeur Didier Lemaire estime que "les principes républicains sont bafoués à l'école". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Un rapport gouvernemental alerte sur l'entrisme islamiste des Frères musulmans en France. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'ancien professeur de philosophie à Trappes, Didier Lemaire, partage son expérience vécue dans son lycée, où il a pu constater une forme d'entrisme. "On ne fera pas reculer l'islamisme par une seule mesure. C'est un plan qu'il faut (...) Les principes républicains sont bafoués sur le territoire, ils sont bafoués à l'école. Nous avons l'école la plus inégalitaire des pays de l'OCDE", note-t-il sur Europe 1.