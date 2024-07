Pascal Praud et vous - Élections législatives, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy... Les moments forts de la semaine du 8 juillet

Les élections législatives anticipées auront bien chamboulé la fin de saison de l'émission Pascal Praud et vous. Tout au long de la semaine, Pascal Praud, puis Pierre de Vilno, ont fait réagir les auditeurs d'Europe 1 et certaines personnalités politiques sur les résultats du scrutin, qui ont donné une Assemblée nationale historiquement divisée en trois forces principales, chacune loin d'obtenir la majorité absolue. Il a également été question de l'élimination des Bleus en demi-finale de l'Euro. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : "Marine Le Pen n'avait aucun intérêt à récupérer le pays", selon Patrick Vignal

Au soir du second tour des législatives, le Rassemblement national a obtenu des résultats en-deçà de ses attentes, devenant la troisième force politique à l'Assemblée. Toutefois selon Patrick Vignal, ex-député du camp présidentiel dans l'Hérault, cette défaite peut être bienvenue pour Marine Le Pen. La cheffe de file des députés RN "n'avait aucun intérêt à récupérer le pays car elle est déjà sur 2027", date de la prochaine élection présidentielle, a estimé Patrick Vignal.

Mardi : "On m'a craché au visage", un électeur RN dénonce le front républicain

Lors du second tour des législatives, plus de 200 candidats se sont désistés pour faire barrage au RN. Ce qui choque Pierre, conducteur de train et électeur du Rassemblement national. "Le sentiment que ça me donne, c'est qu'on m'a craché au visage. On m'a craché dessus en me disant que ce que je voulais, que les opinions que j'avais, ne valaient rien", a-t-il regretté.

Mercredi : Didier Deschamps n'aurait pas dû donner le brassard à Kylian Mbappé, affirme Cédric Chasseur

L'équipe de France de foot s'est arrêtée en demi-finale de l'Euro 2024, battue par l'Espagne mardi soir (2-1). Cédric Chasseur, journaliste sportif et envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne, a affirmé le lendemain que si le sélectionneur Didier Deschamps avait commis une erreur, celle-ci résidait dans son choix de donner le brassard de capitaine à sa jeune superstar Kylian Mbappé.

Jeudi : Manon Aubry : "Au gouvernement, ils devaient être les 'Mozart de la finance', mais ils ont été les tocards de l'économie"

Invitée à s'exprimer au micro de Pierre de Vilno jeudi, l'eurodéputée réélue pour La France insoumise, Manon Aubry, a taclé l'exécutif. "On a quand même un gouvernement qui est au pouvoir depuis sept ans. Au gouvernement, ils devaient être les 'Mozart de la finance', mais ils ont été les tocards de l'économie", a-t-elle lancé.

Vendredi : "Emmanuel Macron a continué la politique menée depuis 2012", avance François-Xavier Bellamy

En fin de semaine, c'est l'eurodéputé réélu pour Les Républicains, François-Xavier Bellamy, qui s'est exprimé au micro de Pierre de Vilno. La tête de liste des élections européennes a affirmé qu'"Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est fait élire, finalement, a continué, derrière le changement de façade, la politique de la gauche. Il a continué la politique menée depuis 2012. Il n'y a pas eu d'alternance en 2017".