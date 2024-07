Pascal Praud et vous - Euro 2024 : «L'erreur de Didier Deschamps est d'avoir donné le brassard de capitaine à Kylian Mbappé», estime Cédric Chasseur

Après l'élimination des Bleus à l'Euro 2024, l'heure est au bilan et à la recherche des éléments qui n'ont pas fonctionné. Parmi ceux-là, selon Cédric Chasseur, journaliste de sport et envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne, les responsabilités trop importantes données à la star de l'équipe de France. "S'il y a une erreur que Didier Deschamps a commise, c'est d'avoir donné le brassard de capitaine à Kylian Mbappé il y a deux ans, parce qu'il s'est mis une pression de dingue et il n'est peut-être pas fait pour être encore le leader de l'équipe de France", juge-t-il dans Pascal Praud et vous.