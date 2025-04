Pascal Praud et vous - Éducation : «Les parents doivent éviter de se projeter eux-mêmes sur ce qu'ils souhaitent pour leur enfant»

Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, une ancienne psychologue scolaire partage son regard sur le sujet de l'orientation professionnelle des jeunes élèves, affirmant que les parents ne devaient pas interférer dans ce choix. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

La question de l'orientation professionnelle doit se poser dès le début de la scolarité, a affirmé la ministre de l'Éducation Élisabeth Borne, corrigeant par la suite ses propos. Interrogée dans l'émission Pascal Praud et vous, une ancienne psychologue scolaire regrette les propos de la ministre, et affirme que les parents doivent éviter de "se projeter eux-mêmes sur ce qu'ils souhaitent pour leur enfant, c'est-à-dire leur laisser la possibilité de découvrir et de choisir par eux-mêmes".