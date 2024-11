Pascal Praud et vous - Éducation : «C'est beaucoup plus difficile pour les élèves de se concentrer sur un long moment», dit un enseignant

"Il y a un rapport au travail, et à la vie, qui est différent" : le sociologue Serge Guérin, également enseignant, évoque la baisse du niveau général des élèves français à l'école dans l'émission Pascal Praud et vous, quelques jours après la parution d'une étude de l'Éducation nationale révélant que plus de 90% des élèves de CM2 commettaient 15 fautes ou plus à une dictée. "Il y a aussi un niveau de culture, de capacité de concentration qui est différente. C'est beaucoup plus difficile pour eux aujourd'hui de se concentrer sur un long moment par exemple", affirme-t-il.