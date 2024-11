"Ça fait plus de 20 ans que c'est dramatique, que c'est une catastrophe !" : ancien chef d'établissement dans le privé, Albéric réagit dans l'émission Pascal Praud et vous à la statistique de l'Éducation nationale, qui montre que plus de 90% des élèves de CM2 effectuent 15 fautes ou plus, alors qu'ils n'étaient que 33% en 1987. Selon lui, la limitation à 12 élèves par classe de CP dans certaines écoles "ne suffit pas, si on n'a pas le bon matériel !"