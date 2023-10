Pascal Praud et vous - Coworking, wi-fi... Comment la chaleur fait du camping un lieu privilégié du télétravail

Camping et coworking vont de plus en plus de pair. Alors que les températures grimpent encore en ce début du mois d'octobre, avec des pointes jusqu'à 36 degrés, de plus en plus de Français choisissent de partir travailler sur des lieux de vacances. Dans l'émission Pascal Praud et vous ce lundi, Nicolas, gérant d'un camping à Vannes dans le Morbihan, aborde ce nouveau phénomène qui encourage les établissements à développer des espaces de coworking. "Il y a des Français en télétravail qui préfèrent se mettre au vert pendant les semaines ensoleillées, quitte à travailler grâce à une bonne connexion wi-fi (...) et ils arrivent à mêler l'utile à l'agréable : ils travaillent la journée et vont en bord de mer le soir", explique-t-il sur Europe 1.