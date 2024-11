Les plus grands fans de Johnny Hallyday cherchent à s'offrir des objets ayant appartenu à leur idole, et parmi ces objets, figurent des vestes portées par le rockeur. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, Fabien Lecœuvre donne une fourchette de vente d'une veste du chanteur. Le chroniqueur a effectivement participé à des ventes aux enchères d'objets de stars.