Pascal Praud et vous - «Certains lui disent qu'elle vit dans une grotte» : ce père fait lire sa fille, elle est moquée à l'école

Les magazines Pomme d'Api, J'aime lire, ou encore la série Le club des cinq... Avec sa compagne, Damien a décidé d'éduquer leurs deux enfants, âgés de 11 et 6 ans, à travers la lecture plutôt que les nouvelles technologies et les écrans. Dans l'émission Pascal Praud et vous, il explique que ce choix leur a permis de développer le plaisir de lire, mais que cela fait réagir les camarades de sa fille aînée à l'école primaire. "Chez nous, il n'y a pas d'écran. C'est un fléau parce qu'à l'école, ma fille ne connait pas les jeux auxquels (ses camarades) jouent et qui sont pourtant interdits pour leur âge. Certains lui disent qu'elle vit dans une grotte avec des cailloux parce qu'elle est décalée, beaucoup lui font ce reproche", relate ce père de famille.