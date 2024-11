Pascal Praud et vous - Baisse inédite de la natalité en France : «On est dans une société mortifère qui a peur de la vie», affirme une auditrice

La France a connu en 2023 la plus forte baisse de la natalité depuis les années baby-boom, dans la décennie 1970. Avec 677.800 naissances, cela représente une baisse de 6,6% par rapport à 2022. Dans l'émission Pascal Praud et vous, une auditrice, Marie-Angélique, considère que cette chute est liée à l'époque actuelle, comme l'analysait plus tôt Franz-Olivier Giesbert. "Il y a une forme de pessimisme dans la société. On est dans une société mortifère qui a peur de la vie, qui a peur de l'avenir, et on a peur forcément de faire des enfants", avance-t-elle sur Europe 1.