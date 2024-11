C'est la plus forte baisse de la natalité depuis la fin du baby-boom dans les années 1970. En 2023, 677.800 bébés sont nés en France, soit 6,6 % de moins qu’en 2022, selon l'Insee. "C'est l'époque qui veut ça, c'est un problème de civilisation. Nous dans la civilisation de l'hédonisme, de l'individualisme (...) et il y a un pessimisme profond", analyse Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste, dans l'émission Pascal Praud et vous.