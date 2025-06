C'est une tendance à laquelle le gouvernement veut s'attaquer. Le "no kids", "sans enfants" en français, apparait de plus en plus dans différents espaces de la société. Dans "Pascal Praud et vous", Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’Enfance, estime que cette tendance est "contre le bon sens".

La tendance du "no kids", ces espaces qui n'accueillent pas d'enfants, se multiplient en France. Un phénomène contre lequel le gouvernement veut lutter désormais. Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’Enfance, était l'invitée de Pascal Praud et vous sur Europe 1.

"C'est une tendance qui est extrêmement excluante"

L'ancienne ministre explique avoir saisi "toutes les autorités pour avoir une lecture extrêmement claire pour dire si c'est légal ou pas parce qu'il y a des petits jeux de mots : interdit aux enfants, exclusivement réservé aux adultes, club ou pas club", explique-t-elle.

Sarah El Haïry estime d'ailleurs que cette tendance va "contre le bon sens le plus complet dans une société qui ne fait plus d'enfants. On met de la charge sur les parents matin, midi et soir et en plus on leur dit 'vos petits ils ne sont pas les bienvenus et au passage, vous aussi,', parce que c'est ça que veut ça veut dire".

Elle explique également qu'elle ne veut pas que cette tendance, qui vient d'Asie, s'installe en France, une tendance qui plus est "extrêmement excluante". "Ça met un trait égal entre enfant et nuisance, il faut arrêter ça tout de suite dans une société où c'est de plus en plus difficile parfois d'avoir des familles".