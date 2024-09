Pascal Praud et vous - Affaire Abbé Pierre : «Marié, il aurait commis les mêmes horreurs», assure l'abbé Nicolas

Depuis juillet 2024, de nombreuses accusations de baisers et fellations forcées d'une vingtaine de femmes ont fait trembler l'Église française. Dans une tribune diffusée aujourd'hui par Le Monde, plusieurs évêques révèlent avoir forcé l'abbé Pierre à suivre une "cure psychiatrique" en 1955 du fait de ses comportements déviants. Des faits que l'abbé Nicolas condamne fermement. "Je pense qu'avec l'Abbé Pierre, ce n'est pas une question de célibat, vu ce qu'on est en train d'apprendre", explique-t-il. "S'il avait été marié, on aurait eu les mêmes problèmes et il aurait commis les mêmes horreurs que celles qu'on est en train de découvrir. Je ne pense pas que le célibat seul peut être la cause de son comportement."