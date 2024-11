Pascal Praud et vous - Apologie du terrorisme, Michel Barnier en danger, Notre-Dame... Les moments forts de la semaine du 25 novembre

Une nouvelle de semaine de l'émission Pascal Praud et vous s'est achevée ce vendredi, avec la découverte de l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces derniers jours, les auditeurs et les invités d'Europe 1 se sont exprimés sur différents sujets qui ont fait l'actualité, de la proposition de La France insoumise d'abroger le délit d'apologie du terrorisme aux tractations politiques quant à une possible censure du gouvernement Barnier. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : une auditrice de confession juive dit scolariser ses filles dans le privé "pour avoir une sécurité"

Dans un contexte d'augmentation des actes antisémites en France depuis le 7 octobre 2023, une auditrice de confession juive, mère de deux enfants, explique avoir scolarisé ses filles dans une école privée après avoir opté pour le public, pour des raisons de "sécurité".

Mardi : "La proposition de loi de LFI permettrait à des terroristes de pousser leur propagande"

Alors que les députés insoumis ont déposé une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme, pour le remettre dans le droit de la presse, Arthur Dénouveaux, rescapé des attentats du 13-Novembre et président d'une association de victimes, estime que cette mesure "permettrait à des terroristes de pousser leur propagande".

Mercredi : Laurent Jacobelli met en garde contre une nomination de Lucie Castets, d'un "excité insoumis" ou d'un "écolo dingo"

Le gouvernement de Michel Barnier n'a jamais été aussi proche d'une motion de censure sur la question du budget. Invité de l'émission, le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, a expliqué qu'en cas de chute de Michel Barnier, son parti censurerait un potentiel gouvernement de Lucie Castets, d'un "excité insoumis" ou d'un "écolo dingo", c'est-à-dire des personnalités issues du Nouveau Front populaire.

Jeudi : si Marine Le Pen censure Michel Barnier, "les Français vont la détester", selon Jean-François Copé

Jean-François Copé, ancien président de l'UMP, a mis en garde Marine Le Pen qui serait proche de vouloir la censure du gouvernement de Michel Barnier. "Cela va provoquer un chaos financier immédiat. Et avant Noël, les Français vont la détester", a-t-il affirmé.

Vendredi : les premiers mots d'Emmanuel Macron à Notre-Dame

Le président Emmanuel Macron a découvert l'intérieur restauré de la cathédrale Notre-Dame de Paris lors de l'ultime visite de chantier, ce vendredi. "C'est sublime", a-t-il déclaré en entrant, relate Jacques Serais, journaliste au service politique d'Europe 1, qui évoque les premiers mots du chef de l'État.

Bonus 1 : la première expérience douloureuse de Patrick Sabatier à Europe 1

Invité mardi, l'animateur Patrick Sabatier est revenu sur sa première expérience à Europe 1, dans les années 1970, expliquant qu'une directrice des programmes n'avait pas vraiment apprécié sa voix...

Bonus 2 : Jean-Pierre Foucault "s'est trompé 29 fois" à Miss France

À quelques jours de la cérémonie de Miss France 2025, son animateur Jean-Pierre Foucault, aux manettes pour la 30e fois de sa carrière, avoue au micro d'Europe 1 qu'il "s'est trompé 29 fois" sur ses pronostics.