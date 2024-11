La motion de censure plane au-dessus du gouvernement de Michel Barnier sur la question du budget. Et si le RN se joignait au Nouveau Front populaire, cela serait une "honte" pour Marine Le Pen, cheffe de file des députés du parti à la flamme, lance Jean-François Copé dans Pascal Praud et vous. "Cela va provoquer un chaos financier immédiat. Et avant Noël, les Français vont la détester", affirme-t-il sur Europe 1.