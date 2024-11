Pascal Praud et vous - Gouvernement : «Si on nous remet Lucie Castets, un excité insoumis ou un écolo dingo, on censurera», prévient Jacobelli

"On jouera notre rôle de protection des Français" : interrogé sur une possible chute du gouvernement de Michel Barnier sur le vote du budget, le député RN et porte-parole du parti, Laurent Jacobelli, explique dans l'émission Pascal Praud et vous que le parti à la flamme n'acceptera pas "un gouvernement de gauche. Si demain, on nous remet Lucie Castets, un excité de La France insoumise ou un écolo dingo, clairement il y aura un vote de la censure", affirme-t-il, se disant ouvert à censurer Michel Barnier sur le budget 2025.