Pascal Praud et vous - Apologie du terrorisme : «La proposition de loi de LFI permettrait à des terroristes de pousser leur propagande»

Voici une proposition de loi déposée par La France insoumise qui fait réagir la classe politique : le député Ugo Bernalicis souhaite abroger le délit d'apologie du terrorisme pour le remettre dans le droit de la presse, comme c'était le cas avant 2014. Cela interpelle Arthur Dénouveaux, rescapé des attentats terroristes du 13 novembre 2015 et président d'une association de victimes.

"Quand on regarde dans le détail, c'est pour que les politiques ne soient pas embêtés et puissent avoir une expression publique qui dépasse les normes acceptables. En faisant ça, leur proposition de loi permettrait à des terroristes de pousser leur propagande et de mieux recruter (...) C'est vraiment une proposition de loi aberrante, abominable, et extrêmement dangereuse", estime-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.