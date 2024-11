Apologie du terrorisme : «Je vais déposer plainte contre Bernalicis et Coquerel», annonce Christian Estrosi

La proposition de loi fait polémique. La semaine dernière, le député de La France insoumise Ugo Bernalicis a déposé un texte souhaitant abroger le délit d'apologie du terrorisme. Le groupe de La France insoumise souhaite ainsi "remettre" l'apologie du terrorisme dans le droit de la presse, comme cela était le cas avant 2014. Mais alors que la France s'apprête à commémorer les 10 ans des attentats de 2015 (janvier et 13 novembre ndlr), la demande ne passe pas auprès du reste de la classe politique.

C'est notamment le cas de Christian Estrosi, maire de Nice qui s'oppose formellement à toute modification de la loi. Et, "je vous annonce ce matin que je vais déposer plainte pour intelligence avec l'ennemi et apologie du terrorisme contre Ugo Bernalicis et Eric Coquerel", souligne le vice-président du parti Horizons.

"Notre pays a déjà payé un prix énorme face au terrorisme"

LFI est quelque part, un ennemi de la République, et au-delà, de la nation", poursuit-il face à Sonia Mabrouk. "Il y a bien des citoyens qui sont interdits de participer à des élections parce qu'ils commettent des infractions graves et qu'ils sont rendus inéligibles", ajoute Christian Estrosi, en référence à la possible peine d'inéligibilité appliquée à Marine Le Pen, jugée dans le cadre de l'affaire des assistants européens fictifs du FN.

"Pour moi, défendre l'apologie du terrorisme en interdisant qu'on puisse être sanctionné pour apologie du terrorisme, c'est sans doute une des infractions les plus graves qui soient, alors que notre pays a déjà payé un prix énorme face au terrorisme. Et j'en sais quelques chose", conclut le maire de Nice, ville touchée elle-même par un attentat, le 14 juillet 2016.