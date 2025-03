Pascal Praud et vous - Antisémitisme : «Quand on est juif, on a une méfiance vis-à-vis des populismes», affirme le président du Crif

Invité de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le président du Crif Yonathan Arfi évoque le climat d'antisémitisme en France, après l'agression d'un rabbin à Orléans, disant se méfier de la récupération politique des mouvements populistes. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après l'agression d'un rabbin à Orléans ce week-end, la président du Crif Yonathan Arfi estime dans l'émission Pascal Praud et vous que La France insoumise "a une responsabilité directe dans ce climat" marqué par l'antisémitisme. Néanmoins, il refuse que ce fléau ne devienne "le marchepied du Rassemblement national", qu'il estime être un parti populiste. "Nous avons aujourd'hui une vague populiste en Europe qui me paraît dangereuse. Quand on est juif, on a une méfiance vis-à-vis des populismes parce qu'on sait que ça libère des choses dont on ne maîtrise pas totalement les conséquences. Cette réserve-là, elle vient de loin dans l'Histoire."