Pascal Praud et vous - Agents pénitentiaires tués : «L'itinéraire [du fourgon] a dû être partagé par une source», estime un ancien policier

La tragédie de l'attaque du fourgon pénitentiaire mardi dans l'Eure, qui a causé la mort de deux agents et permis à un détenu de s'évader, continue de faire réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous. Franck, un ancien policier, estime que "la justice est coupable de laisser ces détenus faire ce qu'ils veulent en prison", et avance l'hypothèse d'une fuite qui a aidé les assaillants à repérer le véhicule. "À mon avis, il y a eu une fuite d'infos parce que normalement, l'itinéraire doit être connu au dernier moment. Là, il a dû être partagé par une source, est-elle au sein de la prison ou ailleurs ?", s'interroge-t-il sur Europe 1.